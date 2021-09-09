الكشف عن كواليس ارتداء «فاتي» قميص ميسي في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 07:13 مساء
رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا (وسط) يصافح اللاعب الشاب أنسو فاتي في 15 يونيو 2021.(ا ف ب)

طلب اللاعب الشاب أنسو فاتي، موافقة قادة برشلونة الإسباني على ارتداء الرقم 10 الذي كان يحمله أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وأعلن برشلونة، مطلع الشهر الجاري، أن أنسو فاتي هو من سيرتدي القميص رقم 10 في الموسم المقبل، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق بشكل مجاني.

حركة شجاعة من فاتي
وكشف رئيس برشلونة خوان لابورتا، في مقابلة على قناة «إي سبورت 3» أن فاتي صاحب الـ18 عاما، وضع شرطا لارتداء القميص رقم 10، وهو الحصول على موافقة قادة الفريق الـ4 أولاً، وهم سيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو.

وسبق أن ارتدى القميص رقم 10 أساطير كرة قدم قبل ميسي أمثال كل من البرازيليين رونالدينيو وريفالدو وروماريو.

وسيرث النجم الصاعد الدولي فاتي الرقم 10 من ميسي الذي بقي أكثر من عشرين سنة في كاتالونيا، مدركاً العبء الكبير على كاهليه، وهو القادم من أكاديمية «لا ماسيا» لتخريج المواهب الكروية في برشلونة، حيث خطا خطواته الأولى في العام 2019 في سن الـ 16 عاماً.

حقيقة رحيل فاتي مقابل 100 مليون يورو
وبحسب صحيفة «أس» يتأنى برشلونة في إعادة فاتي إلى المستطيل الأخضر، ولا يريد المخاطرة بالزج به مبكرا قبل تعافيه تماما من كسر الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، الذي تعرض له في نوفمبر 2020، لتتأخر عودته إلى 17 أكتوبر المقبل، عندما يستضيف برشلونة فالنسيا في ملعب كامب نو.

وأشارت تقارير صحافية إسبانية هذا الأسبوع إلى أن فاتي، وجذوره من غينيا بيساو، كان على لائحة الرحيل في برشلونة مقابل 100 مليون يورو، بسبب أزمة الديون التي يمر بها وأدّت إلى رحيل ميسي وإعارة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

لكن لابورتا نفى نية بيع فاتي «لم نرغب أبدا ببيعه.. كتبت إحدى الصحف أن ناديًا إنجليزيًا (مانشستر يونايتد) قدّم عرضا لضمه.. لم يصل هذا العرض أبدًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. اليابان تعتذر عن عدم استضافة كأس العالم للأندية.. والسعودية تطلب تنظيمه
رياضة عالمية
بالصور.. «الترسانة» يحتفل بتتويج فريق البراعم ببطولة طرابلس
رياضة محلية
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
ليبيا
«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
ليبيا
عين على الانتخابات.. عضو ملتقى الحوار أبوبكر العبيدي
فيديو
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
تعليق إعدام سجين في اللحظة الأخيرة لدواع دينية
منوعات
الوكالة الأوروبية للدواء: أثر جانبي «نادر جدا» للقاح أسترازينيكا
دولى
إزالة نصب يشكل رمزا كبيرا لماضي العبودية في أميركا
دولى
هزيمة قاسية لـ«العدالة والتنمية» في الانتخابات المغربية لصالح أحزاب ليبرالية
عربى
كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة
رياضة محلية
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
بالصور.. محمد المنفي يستقبل بعثة المنتخب الوطني
رياضة محلية
الدبيبة: «توتال» ستستحوذ على حصة «هيس أميرادا» الأميركية في شركة الواحة
ليبيا
الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لشعبه على «فشله»
دولى
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
الدبيبة: نحن لا نتهم تونس بتصدير الإرهاب.. وغدا سأزورها وألتقي الرئيس قيس سعيد
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لا تضعي البيتزا في الفرن لهذا السبب