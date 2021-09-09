الكشف عن كواليس ارتداء «فاتي» قميص ميسي في برشلونة

رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا (وسط) يصافح اللاعب الشاب أنسو فاتي في 15 يونيو 2021.(ا ف ب)

طلب اللاعب الشاب أنسو فاتي، موافقة قادة برشلونة الإسباني على ارتداء الرقم 10 الذي كان يحمله أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وأعلن برشلونة، مطلع الشهر الجاري، أن أنسو فاتي هو من سيرتدي القميص رقم 10 في الموسم المقبل، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق بشكل مجاني.

حركة شجاعة من فاتي

وكشف رئيس برشلونة خوان لابورتا، في مقابلة على قناة «إي سبورت 3» أن فاتي صاحب الـ18 عاما، وضع شرطا لارتداء القميص رقم 10، وهو الحصول على موافقة قادة الفريق الـ4 أولاً، وهم سيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو.

وسبق أن ارتدى القميص رقم 10 أساطير كرة قدم قبل ميسي أمثال كل من البرازيليين رونالدينيو وريفالدو وروماريو.

وسيرث النجم الصاعد الدولي فاتي الرقم 10 من ميسي الذي بقي أكثر من عشرين سنة في كاتالونيا، مدركاً العبء الكبير على كاهليه، وهو القادم من أكاديمية «لا ماسيا» لتخريج المواهب الكروية في برشلونة، حيث خطا خطواته الأولى في العام 2019 في سن الـ 16 عاماً.

حقيقة رحيل فاتي مقابل 100 مليون يورو

وبحسب صحيفة «أس» يتأنى برشلونة في إعادة فاتي إلى المستطيل الأخضر، ولا يريد المخاطرة بالزج به مبكرا قبل تعافيه تماما من كسر الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، الذي تعرض له في نوفمبر 2020، لتتأخر عودته إلى 17 أكتوبر المقبل، عندما يستضيف برشلونة فالنسيا في ملعب كامب نو.

وأشارت تقارير صحافية إسبانية هذا الأسبوع إلى أن فاتي، وجذوره من غينيا بيساو، كان على لائحة الرحيل في برشلونة مقابل 100 مليون يورو، بسبب أزمة الديون التي يمر بها وأدّت إلى رحيل ميسي وإعارة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

لكن لابورتا نفى نية بيع فاتي «لم نرغب أبدا ببيعه.. كتبت إحدى الصحف أن ناديًا إنجليزيًا (مانشستر يونايتد) قدّم عرضا لضمه.. لم يصل هذا العرض أبدًا».