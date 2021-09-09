هبوط اضطراري لطائرة المنتخب الألماني في إسكتلندا

المنتخب الألماني لكرة القدم. (موقع بي أن سبورت)

اضطرت الطائرة التي تقلّ وفد المنتخب الألماني لكرة القدم، إلى الهبوط اضطرارياً في إدنبرة، على الأراضي الإسكتلندية بعد مغادرتها أيسلندا.

وذكرت صفحة المنتخب الألماني لكرة القدم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمّ تحويل رحلة العودة للديار إلى إدنبرة من أجل إجراء فحص وقائي للسلامة على متن الطائرة».

وأوضح المنتخب الألماني: «الجميع بخير.. الكل ينتظر بصبر بينما يقوم الموظفون بعملهم بهدوء ومهنية».

وتابع: «طائرة بديلة في طريقها الآن إلى إدنبرة لإعادة اللاعبين والمدربين والموظفين ووفد الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الديار».

المنتخب الألماني ينجو من حادث جوي

وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأنّ رحلة «الماكينات» انطلقت في الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس من أيسلندا وكانت متجهة إلى فرانكفورت لكنها واجهت صعوبة على بعد ثلاثة أميال تقريبًا غرب أربروث.

وكشفت التقارير أنّ الطائرة اضطرت إلى الدوران بشكل مفاجئ بين دندي وأربروث قبل أن تستغرق 20 دقيقة لتهبط في العاصمة الاسكتلندية في الساعة 4 صباحًا، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.