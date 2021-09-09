رسميا.. اليابان تعتذر عن عدم استضافة كأس العالم للأندية.. والسعودية تطلب تنظيمه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 04:54 مساء
اليابان تعتذر عن عدم استضافة كأس العالم للأندية. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، قبول اعتذار اليابان عن عدم استضافة بطولة كأس العالم للأندية بسبب الوضع الصحي للبلاد.

وكان من المفترض أن تستضيف اليابان نسخة مونديال الأندية للاحتفال بالذكرى المئوية، إلا أن هذه الاستضافة تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان: «نتخلى عن حقنا في استضافة كأس العالم للأندية هذا العام بعد مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.. لن ننظم البطولة بسبب الظروف الجديدة لجائحة فيروس كورونا في البلاد».

ونشر فيفا بيانا رسميا، أكد خلاله أن الاتحاد الياباني لكرة القدم أبلغه بالاعتذار عن عدم استضافة مونديال الأندية بسبب جائحة كورونا، موجها شكره للاتحاد الياباني بشأن التزامه وعمله.

وقبل ساعات، قال رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل، على هامش مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم: «قبل نحو شهرين تقدمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان».

وأضاف «المسحل»: «فيفا أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن هناك دولة بديلة لاستضافة البطولة.. في حال اعتذرت الدولة البديلة عن عدم استضافة مونديال الأندية، فنحن جاهزون تماما».

وتأهلت ثلاثة فرق حتى الآن للنسخة المقبلة من البطولة وهم، الأهلي من قارة إفريقيا، وتشيلسي من أوروبا، وأوكلاند سيتي من أوقيانوسيا.

ومن المقرر في حال لم يتم التأجيل أن يقام كأس العالم للأندية في الفترة ما بين 9 إلى 19 ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عين على الانتخابات.. عضو ملتقى الحوار أبوبكر العبيدي
فيديو
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
تعليق إعدام سجين في اللحظة الأخيرة لدواع دينية
منوعات
الوكالة الأوروبية للدواء: أثر جانبي «نادر جدا» للقاح أسترازينيكا
دولى
إزالة نصب يشكل رمزا كبيرا لماضي العبودية في أميركا
دولى
هزيمة قاسية لـ«العدالة والتنمية» في الانتخابات المغربية لصالح أحزاب ليبرالية
عربى
كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة
رياضة محلية
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
بالصور.. محمد المنفي يستقبل بعثة المنتخب الوطني
رياضة محلية
الدبيبة: «توتال» ستستحوذ على حصة «هيس أميرادا» الأميركية في شركة الواحة
ليبيا
الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لشعبه على «فشله»
دولى
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
الدبيبة: نحن لا نتهم تونس بتصدير الإرهاب.. وغدا سأزورها وألتقي الرئيس قيس سعيد
ليبيا
مصدر لـ«بوابة الوسط»: معتصمون يوقفون شحن 400 ألف برميل نفط في ميناء السدرة
ليبيا
الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ
ليبيا
ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
أفراح في مختلف المدن احتفالا بفوز المنتخب الوطني
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مباريات ملاكمة.. والمُعلق ترامب