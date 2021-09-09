رسميا.. اليابان تعتذر عن عدم استضافة كأس العالم للأندية.. والسعودية تطلب تنظيمه

اليابان تعتذر عن عدم استضافة كأس العالم للأندية. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، قبول اعتذار اليابان عن عدم استضافة بطولة كأس العالم للأندية بسبب الوضع الصحي للبلاد.

وكان من المفترض أن تستضيف اليابان نسخة مونديال الأندية للاحتفال بالذكرى المئوية، إلا أن هذه الاستضافة تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان: «نتخلى عن حقنا في استضافة كأس العالم للأندية هذا العام بعد مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.. لن ننظم البطولة بسبب الظروف الجديدة لجائحة فيروس كورونا في البلاد».

ونشر فيفا بيانا رسميا، أكد خلاله أن الاتحاد الياباني لكرة القدم أبلغه بالاعتذار عن عدم استضافة مونديال الأندية بسبب جائحة كورونا، موجها شكره للاتحاد الياباني بشأن التزامه وعمله.

وقبل ساعات، قال رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل، على هامش مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم: «قبل نحو شهرين تقدمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان».

وأضاف «المسحل»: «فيفا أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن هناك دولة بديلة لاستضافة البطولة.. في حال اعتذرت الدولة البديلة عن عدم استضافة مونديال الأندية، فنحن جاهزون تماما».

وتأهلت ثلاثة فرق حتى الآن للنسخة المقبلة من البطولة وهم، الأهلي من قارة إفريقيا، وتشيلسي من أوروبا، وأوكلاند سيتي من أوقيانوسيا.

ومن المقرر في حال لم يتم التأجيل أن يقام كأس العالم للأندية في الفترة ما بين 9 إلى 19 ديسمبر المقبل.