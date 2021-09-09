ميسي سعيد بعودة الجماهير إلى الملاعب

لقطة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل مواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022. 5 سبتمبر 2021. (ا ف ب)

أعرب نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، عن سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب عشية مواجهة فريقه لبوليفيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، الأمر الذي سيسمح لمنتخب بلاده بالاحتفال مع جمهوره بإحراز كأس كوبا أميركا التي توج بها في يوليو الماضي.

وقال ميسي لشبكة «إي إس بي إن» الأميركية: «إنه أمر جنوني تماما.. لكن للأسف لن يكون الملعب ممتلئاً بالكامل بسبب الجائحة» علماً بأن السلطات سمحت بحضور ما نسبته 30% من سعة ملعب «مونومنتال» في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس أي 21 ألف متفرج. وهي المرة الأولى تشهد المدرجات حضوراً جماهيرياً في الأرجنتين منذ القيود التي فرضت في مارس 2020 عندما بدأت جائحة (كوفيد-19) تنتشر حول العالم.

وأضاف ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرّات: «ستكون اللحظة استعراضية بالنسبة لنا، اتطلّع قدما للمشاركة فيها».

ميسي يُتوج بأول ألقابه الدولية

وكان ميسي (34 عاماً) أحرز باكورة ألقابه في صفوف المنتخب الأرجنتيني الأول عندما قاده إلى الفوز على البرازيل 1-صفر في عقر دارها ملعب ماراكانا في المباراة النهائية لكوبا أميركا في 10 يوليو الماضي.

كما كان أوّل لقب للمنتخب الأرجنتيني منذ العام 1993 في المسابقة القارية، لكن اللاعبين وأنصار المنتخب شعروا بالخيبة لعدم تمكنهم من الاحتفال بهذا التتويج.

وتابع ميسي لاعب باريس سان جرمان الجديد: «كلّ هذه الأمور أصبحت وراءنا الآن، الحياة تستمر لكن مع راحة البال بأنني حققت الحلم الذي طالما هرب مني مرات عدة» في إشارة إلى خسارته أربع مباريات نهائية مع منتخب بلاده في البطولات الكبرى (3 مرات في كوبا أميركا أعوام 2007 و2015 و2016، ونهائي مونديال 2014).

وفي سؤال عن مشاعره بعد تتويج باللقب القاري: «لم أكن أصدّق ما حصل.. كنت أحلم بإحراز هذا اللقب بقوّة وبالتالي لم أفهم ما كان يحصل لي.. كان بمثابة الحلم، كانت لحظة رائعة والآن أكثر من أي مضى عندما أرى الصور لأنه في تلك اللحظات كنت ضائعا، مشلولا».

ويسعى المنتخب الأرجنتيني من خلال مباراة بوليفيا إلى تعزيز آماله في المشاركة في مونديال قطر، علماً بأنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الموحّدة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدّرة.