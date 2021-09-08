البرتغالي كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 03:16 مساء
كارلوس كيروش. (أرشيفية - إنترنت)

استقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة، أحمد مجاهد، على التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول ليكون بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش كمدير فني.

يعاون كيروش ضياء السيد مدربًا عامًا ومحمد شوقي مدربًا وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ومن المقرر أن يصل معاونو كيروش القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل.

يضم كيروش مساعدًا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

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