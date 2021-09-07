في غياب رونالدو.. البرتغال تعود من «أذربيجان» بانتصار كبير

المنتخب البرتغالي لكرة القدم أمام أذربيجان في تصفيات كاس العالم. (بي ان سبورت)

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا كبيرًا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، أمام نظيره أذربيجان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لمونديال «قطر 2022»

وسجل الأهداف للبرتغال، برناردو سيلفا (26)، أندريه سيلفا (31)، ودييغو جوتا (75).

وبهذا الفوز رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد أذربيجان عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

وخاضت البرتغال اللقاء بغياب نجمها وقائدها كريستيانو رونالدو، الذي أضاف الأربعاء الماضي انجازًا جديدًا إلى رصيده الشخصي بعدما بات أفضل هداف على الصعيد الدولي.