تصفيات مونديال قطر تضع المواجهة الـ3 بين منتخبي ليبيا وأنغولا

منتخب أنغولا لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

ستكون المواجهة الكروية المرتقبة بين المنتخبين الليبي والأنغولي، اليوم الثلاثاء، في ملعب العاصمة لواندا لحساب المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، هي الثالثة رسميًا في تاريخ مواجهات المنتخبين.

تعود أولى المواجهات إلى تصفيات كأس العالم 2002 ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة الأفريقية الأولى، التي ضمت إلى جانب منتخب ليبيا كلًا من أنغولا والكاميرون وتوغو؛ حيث جرت مباراة الذهاب الأولى بملعب العاصمة الأنغولية لواندا وأسفرت عن فوز المنتخب الأنغولي بثلاثة أهداف لهدف وأحرز هدف المنتخب الوحيد اللاعب جهاد المنتصر.

قاد المنتخب الوطني في هذه المباراة المدرب الوطني الراحل محمد الخمسي وعقب الخسارة بثلاثية تم حل المنتخب الليبي وجهازه الفني ولعبت عدد من الفرق المحلية باسم منتخب ليبيا الوطني لتمثله في باقى مشوار تصفيات المونديال.

لعب فريق الأهلي طرابلس باسم المنتخب الليبي في مباراة الإياب أمام منتخب أنغولا بطرابلس وأسفرت عن تعادل الفريقين بهدف لهدف، وأحرز هدف المنتخب رجب الجربي وقاد الفريق في هذه المباراة المدرب الوطني رضا عطية.