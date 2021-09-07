الاتحاد البرازيلي يكشف مفاجأة طرفها نظيره الأرجنتيني في أزمة إلغاء الكلاسيكو

جانب من مباراة البرازيل والأرجنتين. (إنترنت)

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه حذر نظيره الأرجنتيني بضرورة خضوع رباعي المنتخب المحترف في الدوري الإنجليزي للحجر الصحي، وذلك عقب إلغاء المباراة التي جمعت بين المنتخبين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، الأحد الماضي.

وفي الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في الموقف، أصدر الاتحاد البرازيلي بياناً في وقت متأخر، أمس الإثنين، قدم فيه العديد من المعلومات عقب اجتماع عقد في فندق ماريوت، السبت الماضي، وذلك وسط انتقادات أرجنتينية، نافياً تدخله في الأمر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيانه: «الاتحاد أرسل ممثلاً له في الاجتماع كمستمع، وتم إخطار ممثلي المنتخب الأرجنتيني بوجود مخالفة في دخول اللاعبين، وضرورة خضوعهم للحجر الصحي».

وأضاف: «الاتحاد البرازيلي أدى دوره على أكمل وجه بصفته المضيف للمباراة، حيث أخطر جميع الأطراف المعنية بالقواعد الصحية المعمول بها في البلاد، وذلك من خلال خطاب تم إرساله من الأمانة العامة للاتحاد في 5 يوليو وكذلك يومي 11 أغسطس و2 سبتمبر».

وتوقفت قمة التصفيات بين البرازيل والأرجنتين، بعد اختراق واضح للبروتوكول من جانب المنتخب الأرجنتيني الذي ضم ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي وهم إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو.

يذكر أنه يتم منع دخول القادمين من المملكة المتحدة إلى البرازيل، إذا كانوا قد قضوا بعض الوقت هناك في آخر 14 يوماً.

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى خمس دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية في البرازيل الملعب؛ ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا إلى أرض الملعب مما أدى إلى توقف المباراة نهائياً، وأصدر اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» بياناً على «تويتر» جاء فيه «بقرار من الحكم، توقفت المباراة بين البرازيل والأرجنتين، تقدم الحكم بتقريره إلى اللجنة التأديبية في فيفا الذي سيتخذ القرار بشأن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها».