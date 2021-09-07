لابورتا: برشلونة يتحسن في العناية المركزة

جوان لابورتا. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، أن ناديه لا يزال في العناية المركزة، ولكنه يتحسن بمرور الوقت، في ظل الفترة العصيبة الماضية، والتي تسببت في أحداث مثيرة وكثيرة، كان لها تأثير سلبي على النادي الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحات إلى شبكة «سبورت 3» الكتالونية التليفزيونية: «هناك أرقام ومؤشرات تشير إلى هذا، لدي رغبة قوية أكثر من أي وقت مضى لكي تخرج الأمور بشكل جيد، لست نادماً على الترشح لرئاسة البرسا، وسنواصل العمل معا من أجل الإصلاح»، بحسب ما نقله موقع «24».

وحول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني، قال رئيس النادي: «إن ما حدث هو ما تم إيضاحه، وفي النهاية هي بيانات موضوعية يمكن للآخرين الاختلاف معها».

وأضاف: «تعرضنا لضغوط إما أن نوقع على الاتفاق مع صندوق «سي في سي»، مع رهن حقوق برشلونة التلفزيونية لمدة نصف قرن، أو أننا لن نمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف».