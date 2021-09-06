ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 10:19 مساء
ناصر الخليفي. (أرشيفية : إنترنت)

هاجم رئيس نادي «باريس سان جيرمان»، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي، الأندية التي حاولت تدشين بطولة دوري السوبر.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نجح في الخروج منتصرًا من تلك الأزمة، معربًا عن أسفه تجاه الأندية الثلاثة «المتمردة» (برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس)، التي لم تتخلَ عن فكرة المشروع.

وقال الخليفي، بحسب ما نقلت جريدة «ماركا» الإسبانية: «لن أقضي الكثير من الوقت في التحدث عن 18 أبريل والدوري (غير السوبر)، لعدم حبي التركيز على الفشل».

وأوضح: «نجحنا معًا في الدفاع عن اهتمامات كرة القدم الأوروبية من أجل الجميع، اعتمدنا على عزم وقوة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ألكسندر تشيفرين)، الذي تصدى للانقلاب في منتصف الليل، قائلًا إننا سننتصر، وقد فعل ذلك».

واختتم: «في الوقت الذي تهدر الأندية المتمردة الثلاثة طاقتها وتغيير حديثها وتستمر في الصراخ في السماء، يتقدم بقيتنا إلى الأمام».

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