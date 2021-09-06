بيليه يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 08:48 مساء
أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، اليوم الإثنين، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه خضع لعملية جراحية، السبت الماضي؛ بسبب ورم في القولون.

وأشار المستشفى، في بيان، إلى أن بيليه صاحب الـ(80 عامًا) يتعافى في وحدة للعناية المركزة.

وأوضح المستشفى أنه تم اكتشاف الورم خلال الفحوصات الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوصات المخبرية، وأرسلت المواد لتحليلها.

وقال أسطورة الكرة البرازيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، اليوم، إن العملية كانت «نصرًا عظيمًا«.

وتابع بيليه: «أشكر الله على شعوري بحالة جيدة جدًّا وللسماح للدكتور فابيو والدكتور ميغيل بالعناية بصحتي. خضعت يوم السبت الماضي لعملية جراحية لإزالة الآفة المشبوهة في القولون الأيمن. تم التعرف على الورم خلال الاختبارات التي ذكرتها الأسبوع الماضي«.

وأضاف: «لحسن الحظ، اعتدت الاحتفال بجوارك على الانتصارات العظيمة. سأواجه هذه المباراة بابتسامة على وجهي، والكثير من التفاؤل والفرح لأعيش محاطًا بحب عائلتي وأصدقائي«.

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