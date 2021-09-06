رسميا.. ريبيري ينتقل إلى «ساليرنيتانا» الإيطالي

ريبيري ينتقل إلى ««ساليرنيتانا»» الإيطالي. (حساب النادي الإيطالي عبر تويتر)

أعلن نادي «ساليرنيتانا» الإيطالي الصاعد حديثًا للكالتشيو، اليوم الإثنين، تعاقده مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأنهى ريبيري تعاقده مع ناديه السابق «فيورنتينا» بعد نهاية الموسم الماضي بالتراضي بين الطرفين.

واجتاز ريبيري الفحوصات الطبية اليوم الإثنين، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه لنادي «ساليرنيتانا» في الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن راتب ريبيري سيبلغ 1.5 مليون يورو في السنة، لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي، كما سيحصل النجم الفرنسي على القميص رقم «7».

يذكر أن نادي «ساليرنيتانا» ظهر في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، حيث تعرض لهزيمتين متتاليتين في أول جولتين أمام «بولونا» و«روما»، ويستعد حاليًا لمواجهة «تورينو»، الأحد المقبل.