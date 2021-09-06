رسميا.. ريبيري ينتقل إلى «ساليرنيتانا» الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 08:23 مساء
ريبيري ينتقل إلى ««ساليرنيتانا»» الإيطالي. (حساب النادي الإيطالي عبر تويتر)

أعلن نادي «ساليرنيتانا» الإيطالي الصاعد حديثًا للكالتشيو، اليوم الإثنين، تعاقده مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأنهى ريبيري تعاقده مع ناديه السابق «فيورنتينا» بعد نهاية الموسم الماضي بالتراضي بين الطرفين.

واجتاز ريبيري الفحوصات الطبية اليوم الإثنين، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه لنادي «ساليرنيتانا» في الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن راتب ريبيري سيبلغ 1.5 مليون يورو في السنة، لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي، كما سيحصل النجم الفرنسي على القميص رقم «7».

يذكر أن نادي «ساليرنيتانا» ظهر في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، حيث تعرض لهزيمتين متتاليتين في أول جولتين أمام «بولونا» و«روما»، ويستعد حاليًا لمواجهة «تورينو»، الأحد المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
«الرئاسي» يعلن إطلاق العقيد أحمد رمضان
ليبيا
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
تسمية وزير الدفاع وخروج القوات الأجنبية من بين أسئلة النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما الجديد في سوبارو سولتيرا الكهربائية؟