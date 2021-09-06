حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 07:33 مساء
حسام البدري يرحل عن منتخب مصر. (أرشيفية : الإنترنت)

رحل حسام البدري، عن تدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد 10 مباريات قاد خلالها «الفراعنة»، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم توجيه الشكر له عقب التعادل مع الغابون.

وتعادل منتخب مصر مع الغابون بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وأصبح البدري، أول مدرب تتم إقالته، أو يرحل عن تدريب المنتخب المصري، دون خسارة مباراة واحدة على الأقل من بين كل المدربين الذين خاضوا أكثر من مباراتين مع منتخب مصر.

وقاد البدري منتخب مصر في 10 مباريات، بينها وديتان ضد بوتسوانا وليبيريا. وحقق 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلقَ أي هزيمة. سجل منتخب مصر 14 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعب منتخب مصر مع البدري 4 مباريات، حقق خلالها الفوز على كل من توغو ذهابًا وإيابًا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابًا وإيابًا وأيضًا مع جزر القمر، ليتصدر المجموعة ويتأهل للبطولة.

أما في تصفيات كأس العالم، ففاز منتخب مصر على أنغولا بهدف وتعادل مع الغابون خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

كما لعب منتخب مصر مباراتين وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام ليبيريا وبوتسوانا، وفاز الفراعنة بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.

أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة البدري هما محمد الشناوي ومحمد مجدي (أفشة) ولعبا جميع المباريات العشرة.

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