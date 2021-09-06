الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 06:58 مساء
جان بيير آدمز. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن نادي «باريس سان جيرمان»، اليوم الإثنين، وفاة المدافع الدولي الفرنسي السابق جان بيير آدمز عن عمر ناهز الـ73 عامًا، بعد أن دخل في غيبوبة منذ العام 1982، بسبب خطأ طبي من طبيب التخدير أثناء جراحة روتينية في الركبة.

مسيرة احترافية بدأت مع سفره مع جدته إلى فرنسا
مثل آدمز المنتخب الفرنسي في 22 مباراة دولية خلال السبعينات، ووُلد في داكار بالسنغال العام 1948، قبل أن يسافر مع جدته إلى فرنسا، ويبدأ مع بداية السبعينات مسيرته الكروية في نادي «نيم»، قبل أن ينضم لاحقًا إلى «نيس» و«باريس سان جيرمان»، بحسب ما ذكره موقع «يلاكورة».

إصابة في أربطة الركبة توقف حياته إكلينيكيًّا في مستشفى ليون
في العام 1982، كان آدمز يبلغ من العمر 34 عامًا ويلعب مع فريق «شالون» بالدرجة الثالثة، ثم تعرض لإصابة في أربطة الركبة وذهب إلى المستشفى في ليون لإجراء عملية جراحية، ووصل إلى المستشفى وهو يخطط لمشاريعه، بعد إعلان نيته العمل في التدريب، إلا أنه لم يكن يدري أن حياته ستتوقف في تلك المحطة، حيث تم إعطاؤه مخدرًا كان يجب أن يظل تأثيره لبضع ساعات، لكن بعد أكثر من 39 عامًا، لم يستيقظ بعد.

آدمز يدخل غيبوبة تامة منذ 17 مارس 1982
دخل آدمز، الذي خاض 22 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي بين العامين 1972 و1976، في غيبوبة منذ 17 مارس 1982 حتى يومنا هذا، لتنقلب حياته بوحشية رأسًا على عقب، وخلصت المحكمة في وقت لاحق إلى أن الإهمال من قبل موظفي المستشفى كان مسؤولًا جزئيًّا عن الحادث.

المحكمة تصدر حكمًا بسجن طبيب التخدير والمتدرب شهرًا مع وقف التنفيذ  
وفي منتصف التسعينات، عندما فصلت المحكمة في القضية، حُكم على كل من طبيب التخدير والمتدرب بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، مع فرض غرامات مالية قدرها 815 دولارًا، وتم إلزام المستشفى بدفع تعويض مالي لأسرة اللاعب.

فشل الإفاقة.. وزوجته تصطحبه إلى «بيت الرياضي النائم الجميل»
أمضى آدمز الخمسة عشر شهرًا التالية في المستشفى بعدما فشلت جميع المحاولات لإفاقته، واستمرت زوجته برناديت آدامز في تلبية احتياجاته، رافضة التفكير في القتل الرحيم، وقررت برناديت آدامز اصطحاب زوجها إلى البيت بدلًا عن المكوث في المستشفى الذي لم يعد بإمكانه رعاية آدامز، ليتم نقله إلى منزل أقامته برناديت خصيصًا لزوجها، وأُطلق عليه اسم «بيت الرياضي النائم الجميل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية ترحب بإطلاق 8 ليبيين كانوا محتجزين في سرت
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات «كوفيد-19»
رياضة عالمية
«أفروباسكيت»: المنتخب التونسي يحافظ على لقبه الأفريقي القاري بعد تغلبه على نظيره...
رياضة عالمية
تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا
رياضة عالمية
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
ليبيا
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 دقائق.. أصغر مواجهة بين البرازيل والأرجنتين في التاريخ وميسي يطرح السؤال المنطقي (صور)