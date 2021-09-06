5 دقائق.. أصغر مواجهة بين البرازيل والأرجنتين في التاريخ وميسي يطرح السؤال المنطقي (صور)

جانب من مباراة البرازيل والأرجنتين. (إنترنت)

لم يُكتب للمباراة بين عملاقي الكرة الأميركية الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، ومن ضمنها المواجهة المثيرة بين الزميلين القديمين الجديدين ليونيل ميسي ونيمار، أن تستمر أكثر من دقائق معدودة في ساو باولو، أمس الأحد، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، وذلك بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

ممثلو السلطات الصحية البرازيلية يقتحمون الملعب

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى خمس دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية في البرازيل الملعب ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا إلى أرض الملعب ما أدى إلى توقف المباراة نهائياً، وأصدر اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» بياناً على «تويتر» جاء فيه «بقرار من الحكم، توقفت المباراة بين البرازيل والأرجنتين، تقدم الحكم بتقريره إلى اللجنة التأديبية في فيفا الذي سيتخذ القرار بشأن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

«فيفا» يصدر بيانًا دون أن يحدد موعد بديل للقمة

تلاه بيان آخر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أكد فيه أن هذه المباراة التي تدخل ضمن إطار تصفيات مونديال 2022 توقفت بقرار من الحكم من دون الاشارة ما إذا كانت ستقام في موعد آخر من عدمه، والهدف من دخول السلطات الصحية كان المطالبة بسحب ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني نتيجة تواجدهم في إنجلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم إلى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.

رباعي الأرجنتين المحترف في إنجلترا يشعل الأزمة

وطغت حالة من عدم اليقين بشأن وضع أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في إنجلترا بعدما أوصت السلطات الصحية البرازيلية الأحد بإدخالهم الحجر الصحي قبل ساعات معدودة على بداية اللقاء، وبعد مشاورات عدة بين مختلف الأطراف وبقاء المنتخب الأرجنتيني في غرف الملابس زهاء 3 ساعات، غادر أعضاء الأخير الملعب بعد حوالي ساعة من نظيره البرازيلي الذي استعاض عن المباراة بحصة تدريبية على أرضية الملعب.

البعثة الأرجنتينية تطير من ساو باولو إلى بوينس أيرس

طارت البعثة الأرجنتينية من مطار ساو باولو إلى بوينس أيرس بعد منتصف الليل قبل التوجه مباشرة إلى مقر معسكر الفريق، ونقلت شبكة «تي واي سي» الأرجنتينية مشاهد من أرضية الملعب وتعليقا لقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي شوهد بالقرب من نيمار، على الحادثة بقوله «نحن هنا منذ ثلاثة أيام، لماذا لم يأت مسؤولو الصحة في وقت سابق؟».

مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني يتحدث عبر «تويتر»

أما مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني فنقل عنه حساب الاتحاد الأرجنتيني على تويتر قوله «لم نبلغ في أي وقت بأن اللاعبين الأربعة لا يحق لهم خوض المباراة، كنا نريد خوض المباراة وكذلك البرازيليين».

وكالة المراقبة الصحية الوطنية البرازيلية تكشف معلومات مغلوطة

ووفقاً لوكالة المراقبة الصحية الوطنية البرازيلية، قدم لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو لاعب توتنهام، والحارس إيميليانو مارتينيس لاعب آرسنال، وإيميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، معلومات مغلوطة عند دخولهم البرازيل، وقالت وكالة المراقبة الصحية البرازيلية إن دخول اللاعبين الأراضي البرازيلية يمثل خطراً صحياً ونوصي السلطات الصحية المحلية في ساو باولو بأمر الحجر الصحي الفوري للاعبين الذين يُحظر عليهم المشاركة في أي نشاط والبقاء على الأراضي البرازيلية، بحسب البيان مشيرة إلى أنها اخطرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة على الفور.

الدوري الإنجليزي يسقط أبرز النجوم لمنتخب البرازيل

ويعاني منتخب البرازيل من تبعات تفشي فيروس كورونا والقيود المرتبطة به، إذ حرم من خدمات تسعة لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما منعتهم أنديتهم من السفر إلى أميركا الجنوبية بسبب فترة العزل التي سيدخلون فيها بعد عودتهم الى المملكة المتحدة.

منتخب البرازيل يحقق العلامة الكاملة في تصفيات المونديال

وتغرّد البرازيل خارج السرب في التصفيات حيث حققت العلامة الكاملة في سبع مباريات حتى الآن، آخرها الفوز على مضيفتها تشيلي (1-صفر) الخميس مع 17 هدفاً و2 فقط في مرماهم، ليحقق رجال «سيليساو» أفضل بداية في تاريخهم خلال التصفيات، وتتصدر البرازيل برصيد 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، بفارق ست عن الأرجنتين، علماً أن أوّل أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الخامس دورا فاصلا.

البرازيل تواجه بيرو فيما تواجه الأرجنتين بوليفيا

وتخوض البرازيل الجولات الثلاث المقررة في سبتمبر الجاري وسط غياب لاعبين مؤثرين جداً بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلا صحيا لمدة عشرة أيام في بريطانيا، أبرزهم حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، مدافع تشيلسي تياغو سيلفا، ومهاجم مانشستر سيتي غابريال جيزوس، وستكون المباراة التالية للبرازيل الجمعة ضد البيرو على أرضها، فيما تتواجه الأرجنتين مع ضيفتها بوليفيا.

جانب من مباراة البرازيل والأرجنتين. (إنترنت)

جانب من مباراة البرازيل والأرجنتين. (إنترنت)

جانب من مباراة البرازيل والأرجنتين. (إنترنت)

جانب من مباراة البرازيل والأرجنتين. (إنترنت)

جانب من مباراة البرازيل والأرجنتين. (إنترنت)