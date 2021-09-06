بوتاس يودع مرسيدس بطل العالم لـ«فورمولا 1» وينتقل إلى ألفا روميو

فالتيري بوتاس. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن فريق مرسيدس، بطل العالم لـ«فورمولا 1» في فئتي السائقين والصانعين، أن سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس سينتقل اعتباراً من 2022 إلى ألفا روميو بعقد لأعوام عدة؛ ما يفسح المجال أمام قدوم البريطاني جورج راسل من وليامس.

وقال الفريق الألماني في بيان: «في نهاية موسم 2021 من بطولة الفورمولا 1، سيغادر فالتيري بوتاس فريق مرسيدس إيه إم جي بتروناس للفورمولا 1، بعد خمسة مواسم ناجحة جداً»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأضاف البيان «نودع زميلاً ورفيقاً رائعاً بانتقاله إلى فصل جديد من مسيرته في الفورمولا 1 مع ألفا روميو رايسينغ».