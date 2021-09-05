تصفيات مونديال 2022: توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات «كوفيد-19»

توقف مبارة البرازيل والأرجنتين. (الإنترنت)

توقفت المباراة المرتقبة بين الغريمين التقليديين المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني، الأحد، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس «كورونا».

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى دقائق معدودة حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية الملعب، ما أدى الى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس. وقالت السلطات الصحية إن ممثليها دخلوا أرضية الملعب للمطالبة بسحب أربعة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني لتواجدهم في إنجلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم إلى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي، بحسب «فرانس برس».