«أفروباسكيت»: المنتخب التونسي يحافظ على لقبه الأفريقي القاري بعد تغلبه على نظيره الإيفواري في النهائي

منتخب تونس لكرة السلة. (الإنترنت)

حافظ المنتخب التونسي لكرة السلة على لقبه القاري بعد تغلبه على نظيره الإيفواري 78-75 في مباراة الدور النهائي للبطولة الأفريقية للأمم (أفروباسكيت) التي أُقيمت الأحد بالعاصمة الرواندية كيغالي.

واستحق المنتخب التونسي هذا التتويج بالنظر للمشوار الذي قطعه على امتداد المسابقة بفوزه على جميع منافسيه متخطيًا في الدور الأول غينيا 82-46 ومصر 87-81 وجمهورية أفريقيا الوسطى 68-51 قبل أن يزيح في الدور ربع النهائي جنوب السودان 80-65 وفي الدور نصف النهائي الرأس الأخضر 75-65.

وهو اللقب الأفريقي الثالث من نوعه لكرة السلة التونسية في مسابقة الأفروباسكيت بعد نسخة 2011 في مدغشقر ونسخة 2017 التي أُقيمت شراكة بين السنغال وتونس. وتبقى أنغولا أكثر المنتخبات تتويجًا بـ11 لقبًا متبوعة بمصر والسنغال بـ5 ألقاب ثم تونس بـ3 ألقاب فجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار بلقبين ونيجيريا والمغرب بلقب واحد لكل منهما.

يذكر أن المنتخب السنغالي تحصل في وقت سابق على المركز الثالث بفوزه في المباراة الترتيبية على منتخب الرأس الأخضر 86-73.