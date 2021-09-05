منتخب المغرب تحت حصار الانقلاب العسكري في غينيا وسط انتظار التحرير

متمردون في مواجهة منتخب المغرب بكوناكري. (إنترنت)

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى تأجيل مباراة المنتخب الوطني المغربي ومضيفه الغيني، التي كان مقررًا إجراؤها، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

يأتي هذا بعد اتصالات من اتحاد الكرة المغربي، وتدخل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الخط، لبحث سُبل تأمين عودة منتخب المغرب «أسود الأطلس»، والوفد المرافق له إلى أرض الوطن، في ظل إغلاق مطار كوناكري، إثر المحاولة الانقلابية التي تشهدها البلاد والانفلات الأمني الذي أحدث رعبًا كبيرًا في صفوف المنتخب المغربي، بحسب ما ذكره موقع «هسبريس».

وأكدت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن عسكريين متمردين في غينيا اعتقلوا رئيس البلاد ألفا كوندي، وسط انقلاب عسكري في كوناكري، وظهر الانقلابيون في مقطع فيديو متداول يتحدثون عن حل الدستور والحكومة والمؤسسات وإغلاق الحدود، ويؤكدون اعتقالهم للرئيس كوندي.

وتعيش بعثة المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم لحظات قلق وتوتر كبيرين خلال إقامتها بالعاصمة الغينية كوناكري؛ حيث كانت تستعد لمواجهة المنتخب الغيني، غدًا الإثنين، لحساب الجولة الثانية من التصفيات، ليتسرب الخوف والفزع إلى عناصر المنتخب المغربي، أمام سماع دوي إطلاق كثيف للنار من أسلحة رشاشة وسط كوناكري، وبضواحي الفندق الذي تقيم فيه، فيما شوهد عدد كبير من الجنود في الشوارع.

ووفق المصادر نفسها، فإن عناصر المنتخب الوطني المغربي والوفد المرافق له وممثلي وسائل الإعلام يحاولون الالتزام بالبقاء بالفندق إلى غاية هدوء الوضع، خوفًا على سلامتهم من التوتر الحاصل بشوارع العاصمة كوناكري.