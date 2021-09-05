تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 06:25 مساء
جانب من مشاركة تونس في دورة الألعاب البارالمبية. (إنترنت)

أنهت تونس مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية، طوكيو 2020، والتي اختُتمت، اليوم الأحد، كأفضل ما يكون مع حصيلة استقرت على 11 ميدالية تصدرت بها قائمة الدول المشاركة عربيًا وأفريقيًا.

ومن بين 11 ميدالية، حققت تونس التي شاركت ببعثة مكونة من 23 رياضيًا، أربع ميداليات ذهبية تقاسمها لاعبا الخبرة والإنجازات وليد كتيلة وروعة التليلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وحقَّق كتيلة ميداليته الأولى في سباق 100 متر على كرسي فئة ت34 مع رقم قياسي بارالمبي والثانية في سباق 800 متر، أما روعة التليلي فحققت ميداليتها الأولى في مسابقة رمي الجلة فئة اف 41 مع رقم قياسي عالمي، والثانية في مسابقة رمي القرص فئة اف 41 مع رقم قياسي عالمي.

وتوزعت باقي الميداليات بين 5 ميداليات فضية وبرونزيتين، وتعد الحصيلة أقل مما حققته تونس في الدورة السابقة بريو دي جانيرو 2016، عندما فازت بـ19 ميدالية من بينها سبع ذهبيات وست فضيات وست برونزيات.

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