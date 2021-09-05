الهولندي فيرستابن يتصدر «فورمولا 1» بين جماهيره بتفوقه على ثنائي مرسيدس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 05:11 مساء
الهولندي ماكس فيرستابن. (إنترنت)

استعاد سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن صدارة الترتيب العام، بعد تفوقه على ثنائي «مرسيدس» بطل العالم البريطاني لويس هامليتون، والفنلندي فالتيري بوتاس، اليوم الأحد، بين جماهيره، بإنهائه جائزة هولندا الكبرى، المرحلة 13 من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، في الصدارة.

وأنهى فيرستابن سباق بلاده، العائد إلى رزنامة بطولة العالم للمرة الأولى منذ 36 عامًا، من حيث انطلق في المركز الأول، ليحقق فوزه السابع للموسم والسابع عشر في مسيرته ما سمح له بالتصدر مجددًا أمام هاميلتون الذي حل ثانيًا أمام زميله بوتاس، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأُعلن، الأحد الماضي، فوز ماكس فيرستابن بجائزة بلجيكا الكبرى، بعد لفتين فقط من أصل 44 لفة، خاضتهما الفرق خلف سيارة الأمان بعد أكثر من 3 ساعات من الانتظار، بسبب هطول الأمطار المتواصل على حلبة سبا فرانكورشان التي استضافت المرحلة الـ12 من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

وبحسب القانون، توجَّب على الفرق خوض لفتين على الأقل من أجل منح نصف النقاط، وحلّ سائق وليامس البريطاني جورج راسل ثالثًا، أمام مواطنه وسائق مرسيدس لويس هاميلتون الذي حافظ على صدارة ترتيب السائقين.

وتم في بادئ الأمر تأخير انطلاق السباق لثلاثين دقيقة، قبل أن ينطلق مجددًا ويتم إيقافه بعد لفتين فقط.

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