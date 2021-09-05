في اليوم الختامي لدورة الألعاب البارالمبية.. بارسونز: أمر لا يصدق

بارسونز في الإطار الأيمن وإحدى منافسات الألعاب البارالمبية في الأيسر. (إنترنت)

أشاد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز، اليوم الأحد، بإقامة دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، رغم التحدي اللوجستي الهائل والناتج عن جائحة «كورونا»، معتبرًا أنه أمر لا يصدق، وأدلى رئيس «البارالمبية الدولية» بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي، عقد في طوكيو.

يأتي هذا من قبل اللجنة المنظمة، وأثناء اليوم الختامي بالملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية لإسدال الستار على 13 يومًا من المنافسات، حيث أكد بارسونز أنه «متأثر» للغاية في اليوم الأخير من الحدث، والاستحقاق الذي يشعر به الرياضيون البارالمبيون بعد استعدادهم، ثم بذل قصارى جهدهم على جميع المستويات في طوكيو، حتى مع كل تلك العقبات التي واجهتهم طوال أشهر مضت بسبب الأزمة الصحية العالمية، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية».

وأضاف: «نفكر بالطبع مع حلول اليوم الأخير فيما كان ليحدث لو أُلغيت هذه الدورة، تأتي على الذهن الكثير من الأفكار»، مشيرًا إلى «ليالٍ عديدة بلا نوم، وقرارات عصيبة اتخذت».

كانت دورة الألعاب البارالمبية أُقيمت على غرار نظيرتها الأولمبية في ظل إجراءات صحية مشددة غير مسبوقة مثل غياب الجمهور عن المدرجات، وحظر دخول الزوار الأجانب البلاد،أو تقييد حركة الرياضيين.