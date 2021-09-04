لوكاكو: إنتر أنقذني من حفرة مانشستر يونايتد.. وتشيلسي كان أكثر جدية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 08:17 مساء
روميلو لوكاكو. (أرشيفية - إنترنت)

أكد المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو أنه شعر بجدية «تشيلسي» الإنجليزي بعد تقدمه بالعرض الثالث لضمه، لكن في نفس الوقت لم يرغب في التقليل من احترام فريقه السابق «إنتر ميلان» الإيطالي، الذي أنقذه من معاناته في «مانشستر يونايتد».

وعاد لوكاكو إلى «تشيلسي» في أغسطس الماضي في صفقة تكلفت 97.5 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من صفوف «إنتر ميلان» الذي قضى معه عامين وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتوهج لوكاكو في إيطاليا بعد معاناته على مدار عامين في «مانشستر يونايتد» الذي دفع نحو 75 مليون إسترليني لضمه من «إيفرتون».

وقال لوكاكو لشبكة «في تي أم نيوز»، السبت، «لم أرغب في التلاعب بإنتر ميلان، لقد أنقذوني من الحفرة العميقة التي انزلقت فيها في مانشستر يونايتد. مع ورود العرض الثالث من تشيلسيأدرك أن الوضع جدي، أدركت فقط أن تشيلسي يتحلى بالجدية عندما تقدم بالعرض الثالث».

وأضاف «في البداية عرضوا 100 مليون يورو ثم 105 ملايين يورو ثم 105 ملايين بالإضافة إلى ماركوس ألونسو، ثم عرضوا 110 ملايين بالإضافة إلى دافيدي زاباكوستا، لكن إنتر رفض».

وأختتم لوكاكو «بعد التدريب ذهبت إلى مكتب المدرب سيموني إنزاغي، لم أرغب في إفساد الأجواء لم أرغب في الاستمرار في ميلانو لذا قلت له رجاء حاول أن تتوصل لاتفاق».

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