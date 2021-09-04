التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 03:24 مساء
التونسية أنس جابر. (أرشيفية - إنترنت)

ودَّعت التونسية أنس جابر بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الثالث بعد سقوطها أمام البلجيكية إليز ميرتنز، واحتاجت ميرتنز، المرشحة الـ15 للقب، لساعة و28 دقيقة لتهزم جابر المرشحة الـ20 بنتيجة 6-3 و7-5.

وبفوزها تضرب ميرتنز، المصنفة الـ16 عالميًا بين لاعبات التنس المحترفات، موعدًا في دور الـ16 مع البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميًا والمرشحة الثانية للقب، التي تغلبت بدورها على الأميركية دانييل كولينز بواقع 6-3 و6-3 في ساعة و29 دقيقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وفي أغسطس الماضي، تأهلت النجمة التونسية إلى الدور الثاني ببطولة سينسيناتي، أحد أكبر مدن ولاية أوهايو الأميركية، إثر تغلبها على الإستونية أنيت كونتافيت (6-2 و4-6 و7-5)، ضمن منافسات الدور الأول، لتواصل التواجد على الساحة العالمية للعبات التنس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: «فرسان المتوسط» في لواندا بعد رحلة شاقة
رياضة محلية
ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة بعد نزال مميت
رياضة عالمية
«الإسكوا»: دائرة الفقر تتسع في لبنان وتطال 82% من السكان
اقتصاد
جينيسيس تتحول لكهربائية بحلول 2025
سيارات
لانشون دجاج منزلي صحي
كوجينة
«فيرجين غالاكتيك» ممنوعة من التحليق لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
كاركاتير خيري - «طخ طخ شلافطي!»
كاريكاتير
عودة المحترفين تشعل «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الدوري
رياضة عالمية
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة
رياضة محلية
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟