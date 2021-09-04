التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الثالث

التونسية أنس جابر. (أرشيفية - إنترنت)

ودَّعت التونسية أنس جابر بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الثالث بعد سقوطها أمام البلجيكية إليز ميرتنز، واحتاجت ميرتنز، المرشحة الـ15 للقب، لساعة و28 دقيقة لتهزم جابر المرشحة الـ20 بنتيجة 6-3 و7-5.

وبفوزها تضرب ميرتنز، المصنفة الـ16 عالميًا بين لاعبات التنس المحترفات، موعدًا في دور الـ16 مع البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميًا والمرشحة الثانية للقب، التي تغلبت بدورها على الأميركية دانييل كولينز بواقع 6-3 و6-3 في ساعة و29 دقيقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وفي أغسطس الماضي، تأهلت النجمة التونسية إلى الدور الثاني ببطولة سينسيناتي، أحد أكبر مدن ولاية أوهايو الأميركية، إثر تغلبها على الإستونية أنيت كونتافيت (6-2 و4-6 و7-5)، ضمن منافسات الدور الأول، لتواصل التواجد على الساحة العالمية للعبات التنس.