رسميا.. «الرقم 7» يعود إلى رونالدو في مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 01:57 مساء
كريستيانو رونالدو خلال مباراة له مع مانشستر يونايتد بمواجهة ويغان في الدوري الإنجليزي. 14 يناير 2009 (ا ف ب / أرشيف)

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى «مسرح الأحلام» من يوفنتوس الإيطالي، سيرتدي القميص رقم 7، الذي سبق أن حمله في محطته الأولى مع «الشياطين الحمر»، وكان من نصيب العديد من أبرز نجوم يونايتد على مرّ التاريخ.

وأشار النادي في بيان «يريد مانشستر يونايتد التأكيد أنّ كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 الأيقوني في عودته إلى أولد ترافورد».

وتابع البيان: «في المواسم الستة التي قضاها مع النادي بين عامي 2003 و2009، خاض رونالدو 292 مباراة وسجّل 118 هدفًا وفاز بتسعة ألقاب منها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا».

وارتدى رونالدو (36 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، هذا الرقم خلفًا لديفيد بيكهام المنتقل آنذاك إلى ريال مدريد الإسباني، وهو نفس الرقم الذي مرّ عليه أيضًا العديد من أساطير النادي أمثال الإيرلندي الشمالي جورج بست، براين روبسون والفرنسي إريك كانتونا.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تسويقية، إذ يُعرّف رونالدو أيضًا بـ «سي آر 7» كونها علامة تجارية يتم من خلالها تسويق العديد من المنتجات.

وسينتقل هذا الرقم من الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى رونالدو، بعدما ارتداه الأوّل للمرة الأخيرة بمواجهة ولفرهامبتون الأسبوع الماضي.

وكشف بيان يونايتد أنّ النجم الأوروغوياني سيرتدي الآن القميص رقم 21.

وتترقب جماهير يونايتد إمكانية مشاركة رونالدو للمرة الأولى منذ عودته في 11 سبتمبر بمواجهة نيوكاسل في الدوري المحلي.

وكان رونالدو بطل أمسية الأربعاء في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر عندما سجّل ثنائية غالية قادت البرتغال إلى الفوز على إيرلندا 2-1 في الدقيقة الأخيرة، لكنها سجلت أيضًا إنجازًا شخصيًا للدون حيث أصبح الهدّاف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفًا متخطيًا الدولي الإيراني علي دائي (109 أهداف).

سيغيب رونالدو عن أول مباراة رسمية للبرتغال أمام أذربيجان الثلاثاء بداعي الإيقاف بعد نيله بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة، كما سيغيب مع مواجهة قطر الودية السبت.

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