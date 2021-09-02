صلاح والنني يعززان المنتخب المصري أمام الغابون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 07:17 مساء
محمد صلاح والنني بقميص المنتخب المصري. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ولاعب آرسنال محمد النني، سيعززان صفوف المنتخب المصري أمام الغابون.

وقالت المصادر، وفقا لموقع «في الجول» المصري، إن الثنائي سيسافر إلى الغابون مباشرة من إنجلترا، للحاق بمنتخب مصر هناك.

وأوضحت المصادر، أن المنتخب المصري توصل إلى اتفاق مع فريقي ليفربول وآرسنال على سفر محمد صلاح، ومحمد النني إلى الغابون على متن طائرة خاصة، وسيتواجدان مع منتخب مصر في اللقاء المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم حاليا إنهاء الإجراءات التنظيمية لسفرهما من وإلى الغابون مباشرة على متن الطائرة الخاصة، بعد أن أتمما تأشيرات سفرهما بالفعل مع باقي تأشيرات لاعبي المنتخب.

ويلتقي منتخب مصر مع الغابون مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العال، بعدما بدأ «الفراعنة» التصفيات بفوز على أنغولا بهدف مقابل لا شيء أمس الأربعاء.

ورفضت رابطة أندية الدوري الإنجليزي سفر لاعبيها إلى منتخبات بلادهم المدرجة في قائمة الدول الحمراء، الخاصة بتصنيف وزارة الصحة البريطانية لانتشار وباء كورونا، بالتالي، تعذر سفر صلاح والنني إلى مصر للمشاركة في مباراة أنغولا السابقة.

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