نادي ميلان الإيطالي يعلن إصابة مهاجمه أوليفييه جيرو بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 06:57 مساء
حقق جيرو بداية طيبة مع ميلان الإيطالي بعد انتقاله من تشلسي (ا ف ب/ارشيف)

أُصيب المهاجم الفرنسي المخضرم لنادي ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو، بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن ناديه اللومباردي اليوم الخميس.

وقال ميلان في بيان له على موقعه الرسمي، إن نتيجة اختبار جيرو جاءت إيجابية لمسحة أجريت في منزله، مضيفاً أنه بحال جيدة، لكن يتعيّن عليه البقاء معزولاً.

ولم يستدع جيرو (34 عاماً) إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي تعادلت مع البوسنة والهرسك 1-1 الأربعاء في تصفيات مونديال قطر 2022، إذ استبعده المدرب ديدييه ديشان برغم كونه ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب بعد تييري هنري، برصيد 46 هدفاً.

وحقق جيرو بداية جيدة مع ميلان إثر قدومه من تشلسي الإنجليزي، بتسجيله مرتين خلال الفوز على كالياري 4-1 الأحد على ملعب سان سيرو في الدوري المحلي.

وأضاف ميلان أن جيرو لم يكن على اتصال مع باقي أعضاء الفريق منذ المباراة ضد كالياري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون
رياضة محلية
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ202 شركة خلال أسبوع
ليبيا
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023
ليبيا
«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
سيناتور أميركي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»
دولى
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)