نادي ميلان الإيطالي يعلن إصابة مهاجمه أوليفييه جيرو بفيروس كورونا

حقق جيرو بداية طيبة مع ميلان الإيطالي بعد انتقاله من تشلسي (ا ف ب/ارشيف)

أُصيب المهاجم الفرنسي المخضرم لنادي ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو، بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن ناديه اللومباردي اليوم الخميس.

وقال ميلان في بيان له على موقعه الرسمي، إن نتيجة اختبار جيرو جاءت إيجابية لمسحة أجريت في منزله، مضيفاً أنه بحال جيدة، لكن يتعيّن عليه البقاء معزولاً.

ولم يستدع جيرو (34 عاماً) إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي تعادلت مع البوسنة والهرسك 1-1 الأربعاء في تصفيات مونديال قطر 2022، إذ استبعده المدرب ديدييه ديشان برغم كونه ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب بعد تييري هنري، برصيد 46 هدفاً.

وحقق جيرو بداية جيدة مع ميلان إثر قدومه من تشلسي الإنجليزي، بتسجيله مرتين خلال الفوز على كالياري 4-1 الأحد على ملعب سان سيرو في الدوري المحلي.

وأضاف ميلان أن جيرو لم يكن على اتصال مع باقي أعضاء الفريق منذ المباراة ضد كالياري.