باراليمبياد طوكيو تشهد طلب زواج رومانسي داخل المضمار

العداءة الباراليمبية كيولا بيريرا سيميدو تتلقى طلب الزواج. (الإنترنت)

شهدت دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» لفتة رومانسية، حيث عُرض على عداءة كفيفة الزواج من مرشدها بعدما أنهت سباق 200 متر.

وكانت العداءة البارالمبية، كيولا بيريرا سيميدو وهي من الرأس الأخضر، تشارك في سباق 200 متر ضمن فئة تي 11 برفقة مرشدها مانويل أنطونيو فاز دا فيجا الذي جثا على ركبتيه في نهاية السباق وطلب يدها تحت المطر.

وبعدما قبلت سيميدو العرض، قالت في حديثها لوسائل الإعلام، وفقا لموقع «العين»: «إن لديها الكثير من المشاعر»، مضيفة: «لا توجد كلمات لوصف ما أشعر به».

وطغت الأجواء الرومانسية على المشهد برغم أن سيميدو (32 عاما) لم تتمكن من التأهل لنهائي السباق.

وأضافت اللاعبة البارالمبية إنها لم تكن تنوي المشاركة في هذه الدورة بسبب سنها وعلاماتها، لكن يبدو أن لديها حافزا الآن بعد هذه الدورة بسببه.

وخطط دا فيجا لهذه اللحظة منذ سنوات واختار يوم السباق والملعب الأولمبي لاعتبارهما أفضل زمان ومكان للقيام بذلك، بحسب تصريحاته.