«ستوري» تكتب التاريخ وتحطم رقما قياسيا في دورة الألعاب البارالمبية

لاعبة الدرجات الهوائية البريطانية سارة ستوري بعد حسدها الميدالية الذهبية. (تويتر)

كتبت البريطانية سارة ستوري التاريخ، بعد تحقيقها ذهبية سباق الدرجات الهوائية (C4-5)، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

وتمكنت ستوري (43 عاما) من حسم السباق بفارق 7 ثوانٍ عن مواطنتها كريستال لان، لتحقق بذلك الذهبية الثالثة لها في الدورة الحالية.

وبهذا الفوز أصبحت ستوري الرياضية الأكثر تتويجا بالذهبيات في تاريخ البارالمبياد، برصيد 17 ميدالية متفوقة على مايك كيني (16 ذهبية).

وتعود مشاركة ستوري الأولى في البارالمبياد إلى دورة برشلونة في العام 1992، ضمن منافسات السباحة وكانت تبلغ من العمر 14 عاما.