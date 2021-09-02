محمد الزيات يحصد ميدالية فضية لمصر في «بارالمبياد طوكيو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 01:39 مساء
محمد الزيات. (أرشيفية : الإنترنت)

حقَّق لاعب المنتخب المصري للتايكوندو البارالمبي، محمد الزيات، الميدالية الفضية في منافسات وزن 61 كغم، ضمن دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020).

وتفوق الزيات في مباراة دور نصف النهائي أمام الروسي دانييل سيدوروف بعد استبعاد البطل الروسي بسبب ضربة خطر في وجه الزيات.

وكانت النتيجة تشير إلى تفوق البطل الروسي بنتيجة (24-8)، قبل أن يرتكب اللاعب خطأً تم من خلاله استبعاده.

وكان الزيات تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الفرنسي بوفا كونج بنتيجة (22-10)، ليتأهل للدور نصف النهائي.

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 7 ميداليات متنوعة، بواقع 5 فضيات وبرونزيتين.

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