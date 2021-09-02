تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 02:03 صباحا
ميداليات العرب في منافسات دورة الألعاب البارالمبية 2020. (أرشيفية : الإنترنت)

فرضت التونسية روعة التليلي، نفسها نجمة لمنافسات اليوم التاسع لدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، المقامة حاليًا في اليابان، بإحرازها الميدالية الذهبية الثانية في الدورة.

وتُوِّجت البطلة العالمية روعة التليلي، فجر أمس الأربعاء، بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي القرص (F41)، بعد أن سجلت النجمة التونسية رمية بلغت 37.91 متر، وهي الميدالية الذهبية الثانية لها بدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» والثالثة لبلادها.

وتتربع تونس على عرش صدارة الدول العربية في الترتيب العام وبعدد الميداليات الذهبية، بعد منافسات اليوم التاسع للدورة، ويليها الأردن في المركز الثاني بعدد الميداليات الذهبية، ومن ثم الجزائر في المركز الثالث.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، بعد منافسات أمس الأربعاء 1 سبتمبر 2021، من حيث الميداليات الذهبية:

1- تونس - 8 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، وبرونزية واحدة).

2- الأردن – 4 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، وبرونزية واحدة).

3- الجزائر – 7 ميداليات (ميدالية ذهبية واحدة، وفضيتان، و4 ميداليات برونزية).

4- مصر – 6 ميداليات (4 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

5- المغرب – 3 ميداليات (ميدالية فضية، وميداليتان برونزيتان).

6- العراق - ميداليتان (ميدالية فضية، وميدالية برونزية).

7- الكويت - ميدالية فضية واحدة.

8- السعودية - ميدالية برونزية واحدة.

9- سلطنة عمان - ميدالية برونزية واحدة.

10- الإمارات - ميدالية برونزية واحدة.

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