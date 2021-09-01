هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 11:08 مساء
هدف رونالدو في مرمى أيرلندا (بوابة الوسط)

انفرد كريستيانو رونالدو بالمركز الأول على لائحة أفضل الهدّافين على مستوى المنتخبات في التاريخ، بعدما سجل هدفه الـ 110 مدركًا التعادل في المباراة التي فاز بها منتخب البرتغال على أيرلندا (2-1) الأربعاء، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

ولم يكتف رونالدو الذي كان يتساوى قبل المباراة مع الدولي الإيراني علي دائي بـ 109، بتسجيل الهدف الـ 110 في الدقيقة 89، بل سجّل أيضاً هدف الفوز (90+6) رافعًا رصيده من الاهداف إلى 111.



وأنقذ رونالدو منتخب بلاده من خسارة محققة وسجّل هدفين، في وقت متأخر من المباراة (89 و90+6)، معوضًا إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 15.

هدف رونالدو في مرمى أيرلندا (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
«شل» تخطط لنشر 50 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا
اقتصاد
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
المخابرات البريطانية لم تتوقع سقوط كابل بيد حركة طالبان خلال العام
دولى
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في العلاقة بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد الأهداف .. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم 2022