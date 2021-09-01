هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات

هدف رونالدو في مرمى أيرلندا (بوابة الوسط)

انفرد كريستيانو رونالدو بالمركز الأول على لائحة أفضل الهدّافين على مستوى المنتخبات في التاريخ، بعدما سجل هدفه الـ 110 مدركًا التعادل في المباراة التي فاز بها منتخب البرتغال على أيرلندا (2-1) الأربعاء، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

ولم يكتف رونالدو الذي كان يتساوى قبل المباراة مع الدولي الإيراني علي دائي بـ 109، بتسجيل الهدف الـ 110 في الدقيقة 89، بل سجّل أيضاً هدف الفوز (90+6) رافعًا رصيده من الاهداف إلى 111.





وأنقذ رونالدو منتخب بلاده من خسارة محققة وسجّل هدفين، في وقت متأخر من المباراة (89 و90+6)، معوضًا إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 15.

هدف رونالدو في مرمى أيرلندا (بوابة الوسط)