السنغال تتخطى توغو في مستهل مشوارها بتصفيات كأس العالم

السنغال تتخطى توغو في مستهل مشوارها بتصفيات كأس العالم. (أرشيفية : الإنترنت)

حقق منتخب السنغال الفوز على ضيفه التوغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لمونديال «قطر 2022».

افتتح نجم «ليفربول» الإنجليزي ساديو ماني التسجيل لصالح الفريق السنغالي، بعد 11 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 81 تمكن عبدو ديالو من إضافة الهدف الثاني لصالح الفريق السنغالي.

وبعد الهدف الثاني حاول الضيوف تقليص الفارق، لكنهم فشلوا في تهديد مرمى السنغال.

بهذا الفوز تصدر الفريق السنغالي مجموعته التي تضم كلًّا من الكونغو برازفيل ونامبيا وتوغو برصيد 3 نقاط.