«برشلونة» يكشف عن خليفة ميسي.. ويسلمه القميص رقم «10»

الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص برشلونة. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي «برشلونة»، اليوم الأربعاء، حصول لاعبه الإسباني أنسو فاتي، على القميص رقم 10 خلفًا للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غادر إلى «باريس سان جيرمان» مطلع الشهر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ«برشلونة» على «تويتر»، اللاعب فاتي وهو يتسلم القميص رقم 10 ويرتديه.

وكان فاتي توقف عن اللعب لمدة تقارب تسعة أشهر نتيجة تعرضه لإصابة في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى، وذلك خلال المباراة التي فاز بها فريقه على «ريال بيتيس» 5-2 في الدوري المحلي لكرة القدم، حيث خضع لعملية جراحية.

ورحل ميسي عن «برشلونة» إلى «باريس سان جيرمان» مطلع أغسطس الماضي بعد فشل تجديد تعاقده، بعد 21 عامًا قضاها مع «برشلونة» وارتدى خلالها القميص رقم 10 مدة 13 عامًا خلفًا للبرازيلي رونالدينيو.