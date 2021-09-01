كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (حساب يونايتد على تويتر)

تحدَّث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد حديثًا إلى مانشستر يونايتد، عن توقيعه للمرة الثانية مع الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رونالدو، خلال حوار أجراه مع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: «ما شعورك بشأن هذه الخطوة في مسيرتك الاحترافية وحياتك؟ أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته.. إنه القرار المناسب في رأيي.. لقد انتقلت من يوفنتوس إلى مانشستر وهذه مرحلة جديدة».

وأوضح: «أنا سعيد للغاية ومبتهج، وأريد الاستمرار في صنع التاريخ مرة أخرى، ومحاولة مساعدة مانشستر على تحقيق نتائج رائعة، وحصد الألقاب واحتلال المركز الأول للفوز بأشياء عظيمة».

ما هي رسالتك لجماهير مانشستر يونايتد الذين استمروا في الغناء باسمك ويحبون رؤيتك مرة أخرى بالقميص الأحمر؟، أضاف رونالدو: «الجماهير بمثابة القلب النابض لكرة القدم.. إن كل الملاعب مليئة بالمشجعين الآن، لكن الوضع لم يكن بنفس الصورة قبل عام. لقد كانت تلك الملاعب فارغة».

وواصل: «الجماهير روح كرة القدم وأنا سعيد للغاية بعودتهم. إن مشجعي مانشستر يونايتد مميزون، أنا أعلم ذلك وأتذكره جيدًا، وأعلم أنهم لا يزالون يغنون الموسيقى الخاصة بي ما جعلني أشعر بسعادة أكبر».

واختتم: «أنا ملتزم بتقديم كل ما لديّ على أرض الملعب، كما فعلت من قبل، وأفعل ذلك طوال الوقت، وأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على تسجيل الأهداف، وتقديم التمريرات الحاسمة، والفوز بالمباريات، وآمل أن أرى جماهير مانشستر قريبًا جدًا».