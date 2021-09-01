مانشستر سيتي يحصن حارسه «إيدرسون» حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 05:01 مساء
إيدرسون مورايس يوقع على عقد جديد مع مانشستر سيتي حتى 2026. (حساب السيتي على تويتر)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد حارسه البرازيلي إيدرسون مورايس لمدة طويلة.

وقال مانشستر سيتي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الحارس البرازيلي، وقع على عقد جديد مع النادي حتى 2026، ليطيل فترة التزامه مع الفريق السماوي إلى 9 سنوات، منذ وصوله في يونيو 2017.

وقال الحارس البرازيلي: «كان التوقيع على عقد جديد قرارًا سهلًا بالنسبة لي، لا يوجد مكان آخر أريد أن أكون فيه».

وأضاف: «كل لاعب يريد أن يكون جزءًا من أحد أفضل الفرق في الكرة العالمية، وأن ينافس على الألقاب عامًا بعد عام، وهذه الفرصة تُمنح لك في مانشستر سيتي».

وتابع: «لدينا مدير فني رائع (بيب جوارديولا)، والعمل معه من أعظم التجارب في مسيرتي، وأنا لاعب أفضل بسبب ذلك».

واختتم إيدرسون: «لقد حققنا الكثير من الإنجازات في السنوات الأربع الماضية، وأثق بأنه يمكننا الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات للنادي».

ويعد إيدرسون خامس لاعب يجدد عقده مع مانشستر سيتي هذا العام، بعد كيفين دي بروين وفرناندينيو وجون ستونز وروبن دياز.

وانضم إيدرسون إلى مانشستر سيتي في صيف 2017، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من البطولات.

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