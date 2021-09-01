كريستيانو يقود البرتغال أمام أيرلندا ضمن ثلاثية دولية قبل الانضمام لمانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو بقميص منتخب البرتغال. (أرشيفية - إنترنت)

كشف المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم فيرناندو سانتوس، أن النجم كريستيانو رونالدو سيشارك في جميع المباريات الثلاث المقبلة للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وجاء ذلك بعد الإعلان رسمياً، أمس الثلاثاء، عن إتمام صفقة انتقال رونالدو من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق لرونالدو، المتوج خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، اللعب لمانشستر يونايتد حيث قضى معه فترة ناجحة بين عامي 2003 و2009، ووسط الضجيج الذي أثارته صفقة انتقال رونالدو، تحول تركيز النجم البرتغالي بشكل سريع إلى منتخب بلاده الذي يلتقي نظيره الأيرلندي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

كذلك يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره القطري يوم السبت المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب أذربيجان يوم الثلاثاء المقبل، وأكد سانتوس مشاركة رونالدو في المباريات الثلاث، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب إلى الانفراد بالرقم الذي يتقاسمه حالياً مع علي دائي، حيث يتقاسمان الرقم القياسي لعدد الأهداف في المباريات الدولية برصيد 109 أهداف لكل منهما.