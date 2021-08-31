بلجيكا تفقد هازارد بسبب الإصابة

تورجان هازارد. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن منتخب بلجيكا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استبعاد تورجان هازارد، جناح بروسيا دورتموند، من المباريات الدولية القادمة بسبب الإصابة.

واختُير اللاعب البالغ عمره 28 عامًا بقائمة المدرب روبرتو مارتينيز الأسبوع الماضي لمواجهة أستونيا وجمهورية التشيك وروسيا البيضاء بتصفيات كأس العالم في الفترة من الثاني وحتى الثامن من سبتمبر.

وذكر حساب المنتخب البلجيكي عبر «تويتر»: «هازارد ليس جاهزًا وترك التشكيلة هذا الصباح. سيواصل التعافي مع ناديه».

وسيغيب هازارد عن مواجهات أستونيا وجمهورية التشيك وروسيا البيضاء بتصفيات كأس العالم في الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وسجل هازارد 8 أهداف في 39 مباراة دولية مع بلجيكا، وكان ضمن الفريق الذي وصل لدور الثمانية في بطولة أوروبا 2020.