سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو

سولشاير مع رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)

عدَّد المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشاير، مكاسب التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وقال سولشاير، في تصريحات عبر الموقع الرسمى للنادى، إنه لا يجد كلمات يمكنه من خلالها وصف كريستيانو، هو ليس فقط لاعبًا رائعًا؛ ولكنه أيضًا إنسان عظيم.

وأشار المدير الفني إلى أن امتلاك الرغبة والقدرة على اللعب في المستوى الأعلى لفترة طويلة يتطلب شخصًا مميزًا للغاية.

وشدَّد مدرب مانشستر يونايتد، على أنه ليس لديه شك في أن رونالدو سيستمر في إثارة الإعجاب وستكون خبرته حيوية للغاية بالنسبة للاعبي الفريق الشباب، موضحًا: «أنا سعيد للغاية بعودته إلى ناديه الذي كان شاهدًا على بداية تألقه».

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي ضم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر.