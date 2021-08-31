القائمة الحمراء البريطانية تبدل تشكيلات منتخبات أفريقيا قبل بدء تصفيات كأس العالم

العلم البريطاني في الإطار الأيمن وشعار الكاف في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)

تبدأ التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، غدًا الأربعاء، بعد أن اضطرت الدول لتعديل تشكيلاتها، بسبب رفض الأندية البريطانية سفر بعض من أفضل لاعبيها لخوض بعض المباريات، ويأتي أغلب اللاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي رفض إعطاء الإذن للاعبين بالتوجه إلى الدول الموجودة في قائمة «كوفيد-19» الحمراء، التي وضعتها الحكومة البريطانية، ويتعين على القادمين منها دخول الحجر الصحي عشرة أيام.

ويتعين على مصر اللعب دون مهاجمها الكبير محمد صلاح في مباراتها على أرضها ضد أنغولا؛ لكنها قد تستعين به أمام الغابون خارج ملعبها، ويلعب زميلاه في ليفربول ساديو ماني، ونابي كيتا، في دول غير موجودة بالقائمة الحمراء، وبالتالي يمكن للسنغال وغينيا على الترتيب الاستعانة بهما في مباراتي كل منهما على مدار الأيام السبعة المقبلة، بحسب ما ذكرته «رويترز».

ولدى نيجيريا تشكيلة مكتملة في مباراتها على أرضها ضد ليبيريا، لكن في المباراة الأكثر صعوبة بالمجموعة الثالثة خارج ملعبها أمام الرأس الأخضر، سيتعين عليها اللعب دون لاعبي الأندية الإنجليزية والإسكتلندية، ومن بينهم لاعب الوسط ويلفريد نديدي، وزميله في ليستر سيتي كليتشي إيهيناتشو، بسبب وجود الرأس الأخضر في القائمة الحمراء.

وتملك غانا خمسة لاعبين في إنجلترا، وسيكون بإمكانهم اللعب في مباراة بلادهم بالمجموعة السابعة ضد إثيوبيا، لكن لن يمكنهم السفر إلى جنوب أفريقيا في المباراة التالية، لوجودها بالقائمة الحمراء.

ولا يمكن لكوت ديفوار، التي استبعدت كلُا من ويلفريد زاها، ونيكولا بيبي، الاستعانة بمدافع مانشستر يونايتد إيريك بايي، أو ظهير توتنهام هوتسبير سيرج أورييه، في المباراة الأولى ضد موزمبيق، لكن سيكون بوسعهما المشاركة أمام الكاميرون في أبيدجان، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وستكون مباراة بطلة أفريقيا 2015 ضد الكاميرون، أبرز مواجهات أول جولتين من التصفيات، التي تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، بعد أن تم تقسيم 40 دولة على 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 فرق، ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة في مارس، سيتحدد على إثرها الفرق الأفريقية الخمسة المتأهلة لنهائيات قطر 2022.