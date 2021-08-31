1500مشجع في قمة البرازيل والأرجنتين.. وشهادة «كورونا» شرط أول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 12:53 مساء
مشجع يرتدي قميص بعلم البرازيل والأرجنتين معا. (أرشيفية : الإنترنت)

تقرر السماح بحضور 1500 مشجع فقط لمواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين، 5 سبتمبر المقبل، على ملعب كورينثيانز أرينا في ساو باولو، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان رسمي، عدم طرح تذاكر للمباراة، موضحًا أن الحضور سيقتصر فقط على دعوات شخصية، بسبب صعوبة السماح للجماهير بدخول الملعب، مع تقديم شهادة تفيد بسلامتهم من فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف الاتحاد: «تم اتخاذ القرار بسبب غياب الوقت الكافي لتطوير نظام شامل يتيح السيطرة على عملية شراء التذاكر، والتأكد من صحة اختبارات الكشف عن «كوفيد-19»، وكذلك الحصول على اللقاح، والحرص على سلامة المشجعين أثناء دخول الملعب».

كما أكد أيضًا أن هذه القيود لاقت «موافقة جماعية»، بعد الاجتماع الذي دار بين مسؤولي اتحاد ساو باولو للعبة، وممثلين للمنظمات الإقليمية الصحية في البلاد.

وكانت السلطات الصحية في ساو باولو، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسمح بحضور 12 ألف متفرج للمباراة التي ستقام الأحد المقبل، ضمن الجولة السادسة بتصفيات المونديال.

يذكر أن منتخب البرازيل سيحل ضيفًا على تشيلي، بعد غد الخميس، ثم سيستقبل بعدها بثلاثة أيام غريمه التقليدي الأرجنتين في «السوبر كلاسيكو»، قبل أن يختتم الجولة الثلاثية بمواجهة بيرو، 9 سبتمبر المقبل.

يذكر أن منتخب البرازيل «السيليساو» يغرد منفردًا في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة 18 نقطة، من 6 انتصارات متتالية.

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