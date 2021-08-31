رسميا.. مانشستر يونايتد يُنجز انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 11:32 صباحا
كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد. (أرشيفية : الإنترنت)

أنجز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسمياً عملية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي ليعود «سي آر7» مجدداً إلى ملعب «أولد ترافورد»، في صفقة قد تصل إلى 23 مليون يورو (27 مليون دولار).

وقال نادي «الشياطين الحمر» في بيان إنه «يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

في الوقت نفسه، كشف تليفزيون «سكاي نيوز»، أمس الإثنين، عن نبأ عرض مانشستر يونايتد على رونالدو البقاء حتى الاعتزال في قلعة «أولد ترافورد»، ليتولى مناصب فنية وإدارية، للاستفادة من خبراته العريضة في مجال كرة القدم.

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أكد نادي يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، أن كريستيانو رونالدو ترك النادي الإيطالي، بعد التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، لانتقاله مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار)، إضافة إلى 8 ملايين يورو في صورة حوافز، متعلقة بالأداء، وقال يوفنتوس في بيان: «اليوم بعد ثلاث سنوات، و133 مباراة، و101 هدف، و5 ألقاب، انفصل كريستيانو رونالدو ويوفنتوس».

وأعلن يونايتد عن عودة النجم البرتغالي (36 عاماً) للنادي الإنجليزي، الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، بعد اتفاق مبدئي دون الكشف عن تفاصيل مالية، وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو، مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

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