يوفنتوس يودع كريستيانو ببيان بعد انضمام كين

كريستيانو في الإطار الأيمن وكين في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد نادي يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، أن كريستيانو رونالدو ترك النادي الإيطالي، بعد التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، لانتقاله مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار)، إضافة إلى 8 ملايين يورو في صورة حوافز، متعلقة بالأداء، وقال يوفنتوس في بيان: «اليوم بعد ثلاث سنوات، و133 مباراة، و101 هدف، و5 ألقاب، انفصل كريستيانو رونالدو ويوفنتوس».

وأعلن يونايتد عن عودة النجم البرتغالي (36 عاماً) للنادي الإنجليزي، الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، بعد اتفاق مبدئي دون الكشف عن تفاصيل مالية، وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو، مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

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وأكمل رونالدو الفحوص الطبية في لشبونة تمهيدا لعودته لفريقه السابق، ووافق على البنود الشخصية للتعاقد لمدة عامين، ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس» أمس الإثنين.

السيدة العجوز تضم مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون

في القوت نفسه، أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون، لمدة عامين، ليعود المهاجم الإيطالي للنادي الذي بدأ به مشواره الاحترافي، وقال النادي الإيطالي إنه توصل لاتفاق لدفع 7 ملايين يورو (8.28 مليون دولار) قيمة الإعارة، بواقع ثلاثة ملايين يورو في موسم 2021-2022، وأربعة ملايين أخرى في الموسم المقبل.

وخاض كين الذي صعد من قطاع الناشئين في يوفنتوس، مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2016، حين كان يبلغ 16 عاماً، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع النادي، وثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال يوفنتوس في بيان: «يعود اللاعب 21 عاماً للنادي الذي لم يقطع معه خطواته الأولى بمسيرته الاحترافية فحسب، بل نشأ به صبياً ولاعباً بقطاع الناشئين».

وكان كين أول لاعب مولود بعد عام 2000 يسجل هدفاً في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وخاض تسع مباريات دولية مع إيطاليا، وقضى الموسم الماضي معاراً إلى باريس سان جيرمان.