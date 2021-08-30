هنري باقٍ مع بلجيكا حتى كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 07:28 مساء
الفرنسي تييري هنري. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف المنتخب البلجيكي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، سيستمر مع الجهاز الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2022.

وعمل هنري مساعدًا لمدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عندما وصل الفريق لقبل النهائي قبل تولي تدريب «موناكو»الفرنسي في 2018، لكنه لم يحقق نجاحًا خلال هذه المهمة.

وتولى هنري بعد ذلك تدريب «مونتريال إمباكت» المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، لكنه غادره في فبراير الماضي، قائلًا إنه يريد أن يكون قريبًا من أسرته المقيمة في لندن، ثم انضم من جديد إلى الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي في بطولة «أوروبا 2020» في يونيو الماضي.

وتقرر تمديد الارتباط بين الطرفين حتى نهاية كأس العالم 2022 وهو الموعد الذي ينتهي فيه أيضًا عقد المدرب مارتينيز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني
دولى
معيتيق يدعو عقيلة صالح إلى «مبادرة وطنية»
ليبيا
الصحة العالمية تحذر من وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر
دولى
«إيدا» يغرق نيو أورلينز الأميركية في الظلام
دولى
اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.. سباق دبلوماسي وسط توتر إقليمي
ليبيا
الجفاف يهدد سورية جراء تراجع مستوى نهر الفرات ومناوشات سياسية
عربى
الإكوادور تعتزم إقامة منشأة كهروضوئية تنتج 14.8 ميغاوات باستثمارات 63 مليون ...
اقتصاد
الدبيبة يطلب من رئاسة «النواب» موافاة الحكومة بنقاط الاستجواب
ليبيا
بحضور العوكلي ومدير فرع بنغازي.. صنع الله يرأس اجتماعًا لـ«إدارة مؤسسة النفط»
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
بالقاضية الـ18 يحسم الزناد نزاله ضد المونتونيغري سكريليج (فيديو)
رياضة محلية
«صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط
ليبيا
عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
ما بعد تصريحات الدبيبة.. انتقادات وردود فعل «لاذعة» في تونس وليبيا
ليبيا
مظاهرة في بني وليد ضد الفساد والجهوية
ليبيا
مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

موقع فرنسي يكشف عن مقترحات أميركية لإنقاذ «انتخابات 24 ديسمبر»