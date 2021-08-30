هنري باقٍ مع بلجيكا حتى كأس العالم 2022

الفرنسي تييري هنري. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف المنتخب البلجيكي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، سيستمر مع الجهاز الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2022.

وعمل هنري مساعدًا لمدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عندما وصل الفريق لقبل النهائي قبل تولي تدريب «موناكو»الفرنسي في 2018، لكنه لم يحقق نجاحًا خلال هذه المهمة.

وتولى هنري بعد ذلك تدريب «مونتريال إمباكت» المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، لكنه غادره في فبراير الماضي، قائلًا إنه يريد أن يكون قريبًا من أسرته المقيمة في لندن، ثم انضم من جديد إلى الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي في بطولة «أوروبا 2020» في يونيو الماضي.

وتقرر تمديد الارتباط بين الطرفين حتى نهاية كأس العالم 2022 وهو الموعد الذي ينتهي فيه أيضًا عقد المدرب مارتينيز.