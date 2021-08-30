«مانشستر سيتي» يمنح مدافعه دياز عقدا «طويل الأمد»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 06:24 مساء
مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد مدافعه البرتغالي روبن دياز. (حساب السيتي على تويتر )

أعلن نادي «مانشستر سيتي» الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تمديد عقد مدافعه الدولي البرتغالي روبن دياز لمدة ستة أعوام، ما سيبقيه مع الفريق حتى 2027.

ووصل ابن الـ24 عامًا إلى «ملعب الاتحاد» الصيف الماضي قادمًا من «بنفيكا»، وفرض نفسه عنصرًا مؤثرًا جدًّا في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث شارك في 50 مباراة ضمن جميع المسابقات، وأسهم في قيادة الفريق إلى لقب الدوري الممتاز، والاحتفاظ بلقب كأس الرابطة، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وكوفئ دياز على جهوده مع فريق غوارديولا بنيله جائزة رابطة المحررين الرياضيين لأفضل لاعب في الموسم، وأيضًا جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز التي تمنحها سنويًّا لجنة يتم تشكيلها بواسطة الراعي الرسمي للدوري وتضم خبراء ووسائل إعلام ومشجعين.

وقال دياز بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد جدًّا لتوقيعي عقدا جديدًا. لقد استمتعت بكل لحظة من وقتي مع سيتي منذ انضمامي إليه العام الماضي»، كاشفًا: «اللعب مع سيتي تجاوز كافة توقعاتي، ومن دواعي سروري الكبير أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع».

ورأى المدير الرياضي، الإسباني تشيكي بيغيريستاين، أن عقد روبن الجديد خبر رائع للنادي، صحيح أنه يلعب معنا منذ أقل من سنة فقط، لكن روبن أثبت أنه كان جزءًا حيويًّا جدًّا في فريقنا.

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