أتلتيكو مدريد يضع إصابة سواريز تحت الفحص الطبي وسط ترقب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 02:40 مساء
لويس سواريز. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، إصابة مهاجم الفريق، الأوروغوياني لويس سواريز، بعد مشاركته في مباراة فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني «الليغا»، والتي اقيمت أمس الأحد، وانتهت بالتعادل (2/2).

واقتنص أتلتيكو مدريد نقطة غالية من فياريال، بعدما سجل المدافع مندي هدف التعادل لصالح «الروخيبلانكوس» في الدقائق الأخيرة بالخطأ في مرماه، وقال أتلتيكو مدريد في بيانه الرسمي، الذي أصدره عبر موقعه الإلكتروني: «عانى سواريز من آلام قوية، وانزعاج شديد في الجزء الخلفي من ساقه اليسرى».

وأضاف البيان: «سواريز سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات القليلة المقبلة، للكشف عن مدى هذه الآلام والإنزعاجات»، وغادر سواريز مباراة فياريال دون استكمالها في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعدما نجح في إحراز الهدف الأول لصالح فريقه.

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