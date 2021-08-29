فوز الهولندي فيرستابن بجائزة بلجيكا الكبرى لـ«فورمولا 1» وسط الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 08:00 مساء
جانب من سباق الجائزة الكبرى ببلجيكا. (إنترنت)

أُعلن فوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة بلجيكا الكبرى بعد لفتين فقط من أصل 44 لفة، خاضتهما الفرق خلف سيارة الأمان بعد أكثر من 3 ساعات من الانتظار بسبب هطول الأمطار المتواصل على حلبة سبا فرانكورشان التي استضافت المرحلة الـ12 من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، اليوم الأحد.

وبحسب القانون، توجب على الفرق خوض لفتين على الأقل من أجل منح نصف النقاط، وحلّ سائق وليامس البريطاني جورج راسل ثالثًا، أمام مواطنه وسائق مرسيدس لويس هاميلتون الذي حافظ على صدارة ترتيب السائقين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتم في بادئ الأمر تأخير انطلاق السباق لثلاثين دقيقة، قبل أن ينطلق مجددًا ويتم إيقافه بعد لفتين فقط.

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