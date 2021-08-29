«الترسانة» يبدأ الاستعداد لدوري الدرجة الأولى

جانب من تدريبات فريق الترسانة. (خاص - بوابة الوسط)

بدأ فريق «الترسانة» أول تدريباته، اليوم الأحد، بملعب النادي بسوق الجمعة، وذلك استعدادًا لدوري الدرجة الأولى، الذي من المتوقع أن ينطلق في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

يشرف على تدريبات الفريق الأول بنادي «الترسانة» طاقم مكون من المدرب الوطني محمود بن الضو، ويساعده مليود بلعيد، ومدرب الحراس إسماعيل الشريف، ومشرف المعدات السيد أبوبكر ألبير، ومدير الكرة عبد الحكيم السويح، وإداري الفريق مصطفى الزرقاني، وطبيب الفريق أبوبكر فضل.

التدريبات اقتصرت على اللياقة البدنية ومحاضرة توعية وتعارف بين الطاقم التدريبي وعناصر الفريق.

يشار إلى أن فريق «الترسانة» بسوق الجمعة، كان أحد فرق الدوري الممتاز وهبط إلى دوري الدرجة الأولى، ويسعي للعودة مجددًا إلى دوري الأضواء والشهرة، حسب خطة إدارة النادي.

جانب من تدريبات فريق الترسانة. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من تدريبات فريق الترسانة. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من تدريبات فريق الترسانة. (خاص - بوابة الوسط)