ميسي يظهر لأول مرة مع سان جيرمان أمام ريمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 01:55 مساء
ليونيل ميسي. (إنترنت)

كشف «باريس سان جيرمان»، ظهور مهاجمه الجديد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة داخل المستطيل الأخضر بقميص نادي العاصمة الفرنسية، بعد أن انضم لتشكيلة الفريق التي ستخوض مباراته، اليوم الأحد، أمام «ستاد ريمس»، في الدوري الفرنسي.

لم يشارك ميسي (34 عامًا) حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد، الذي انضم إليه قادمًا من «برشلونة» الإسباني، بناء على عقد لمدة عامين قابل للتمديد، بحسب ما ذكرته «رويترز».

ولم يخض اللاعب المتميز أيضًا أي مباراة منذ فوزه بكأس «كوبا أميركا» مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في 11 يوليو الماضي، وتضم تشكيلة «سان جيرمان» أيضًا كلًّا من المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار.

وفي أول ثلاث جولات من الموسم، حقق «سان جيرمان» العلامة الكاملة وهي تسع نقاط، وسط ترقب وظهور للأسطورة الأرجنتينية بعد أن أحدث صخبًا إعلاميًّا كبيرًا بانتقاله من «برشلونة» إلى «باريس سان جيرمان».

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