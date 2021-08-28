انتهت: ليفربول 1 – 1 تشيلسي.. صلاح يتعادل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 08:27 مساء
هدف كاي هافرتز لتشيلسي في ليفربول. (إنترنت)

يستضيف فريق ليفربول نظيره تشيلسي، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم هافرتز في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بينما تعادل صلاح في الدقيقة 49 من الشوط الأول، عبر ضربة جزاء بعد طرد ريتشي جيمس.

تشكيل ليفربول: أليسون - ترينت أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون – فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إليوت - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي: إدوارد ميندي - سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستينسين - أنطونيو روديغر - ريتشي جيمس – جورجينيو - نغولو كانتي - ماركوس ألونسو - ماسون ماونت - روميلو لوكاكو - كاي هافرتز.

يدخل ليفربول مباراة تشيلسي باحثاً عن العودة لأداء ونتائج الموسم قبل الماضي، موسم التتويج القياسي، وستكون مواجهة «البلوز» أقوى اختبار لكتيبة المدرب يورغن كلوب، بعد انتصارين على نوريتش سيتي (3-0) وبيرنلي (2-0).

بينما يدخل فريق تشيلسي إلى مباراة ليفربول، باحثاً عن عبور أول تحديات الموسم الجديد مع المدرب الألماني توماس توخيل، والكتيبة المتوجة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وقدم فريق تشيلسي الأداء الأفضل خلال الأسبوعين الأولين من «البريميرليغ»، وعبر كريستال بالاس (3-0)، قبل أن يقهر جاره اللندني آرسنال (2-0).

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